13 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

13.05.2022, пятница

В 10:00 в «Точке кипения» (Ельцин-центр, ул. Бориса Ельцина, 3,)состоится круглый стол «Цифровой потенциал Свердловской области», посвященный мерам поддержки IT-отрасли и ускорению цифровой трансформации региона, в том числе предусмотренных национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации». Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, заместитель директора по технологическому развитию Фонда развития интернет-инициатив Сергей Алимбеков, представители профильных министерств обсудят федеральные и региональные меры поддержки технологических компаний и перспективы сотрудничества Свердловской области и Фонда развития интернет-инициатив. В 09:50, перед началом круглого стола, состоится пресс-подход Дмитрия Ионина и Сергея Алимбекова. В 11:00 начнется экспертная сессия, где руководители отраслевых органов власти, технологические компании, представители отраслевых корпораций, институтов развития и образовательных организаций обсудят доступность и эффективность государственных мер поддержки.

В 11:00 в Доме добровольцев Свердловской области (Екатеринбург, ул. Крылова, 2) состоится пресс-конференция с председателем Свердловского регионального отделения Российского Красного Креста Ириной Лёвиной, посвящённая 155-летию Российского Красного Креста и 145-летию свердловского регионального отделения. В 12:30 возле министерства здравоохранения Свердловской области (ул. Вайнера, 34б) состоится открытие уличной фотовыставки «История добра и милосердия» (для журналистов будет организован автобус от Дома добровольцев). В открытии примет участие заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная планам по восстановлению лесов в Свердловской области. Об объемах посадочного материала, статистике лесных пожаров весной 2022 года, основных площадках и мероприятиях, запланированных в Свердловской области в рамках акции «Сад памяти», расскажут начальник Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, пресс-секретарь фонда по сохранению и восстановлению лесов «Лесное наследие» Мария Осинцева и региональный координатор всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!" Анастасия Ростилова.

В 14:00 в колонном зале Дома Севастьянова состоится церемония вручения премий губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2021 год.

В 14:00 в Свердловском областном суде состоится оглашение приговора Владимиру Кузнецову, обвиняемому в том, что он с 2009 года занимал высшее положение в преступной иерархии Верхней Салды.

В 14:00 в Екатеринбурге на ул. Толмачева, 9, состоится открытие арт-объекта «Стена памяти», посвященного теме ВИЧ-инфекции. На ней будут написаны имена тех, кого уже нет, а также на уровне городских пространств говорить о ВИЧ-инфекции. На открытии будут присутствовать создатели, представители администрации города и Центра СПИДа, волонтёры и активисты, живущие с ВИЧ с открытым лицом. С 13:30 до 22:00 на углу улиц Малышева и Толмачева будет работать тест-мобиль, где каждый желающий сможет пройти обследование на ВИЧ-инфекцию.

В 17:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится круглый стол в формате телемоста Екатеринбург – Москва, посвященный проблеме перехода орфанных пациентов из детской когорты во взрослую. О диагностике и статистике редких (орфанных) заболеваний, проблемах и возможностях лекарственного обеспечения взрослых пациентов расскажут председатель комитета по здравоохранению Государственной думы РФ Дмитрий Хубезов, руководитель ФКУ «Федеральный центр планирования организации лекарственного обеспечения граждан» Елена Максимкина, руководитель Медико-генетического научного центра им. академика Н.П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения РФ Сергей Куцев, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам благотворительности, председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко, руководитель Центра помощи пациентам «Геном» Елена Хвостикова, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев, пациентка из Калининграда Мария Левая, представители фармацевтических и производственных компаний. На связь из Екатеринбурга выйдут заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова и врач-генетик отделения медико-генетического консультирования клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка», кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Наталья Никитина.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»