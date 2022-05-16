16 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

16.05.2022, понедельник

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную анализу данных социально-экономического развития Свердловской области. Свердловскстат проанализировал социально-экономическое положение Свердловской области в 1 квартале 2022 года: как изменились темпы ввода жилья, объемы промышленного производства в Свердловской области? Какие изменения произошли на потребительском рынке? На эти и другие вопросы ответят: Антонина Перунова, врио руководителя Свердловскстата; Денис Мамонтов, министр экономики и территориального развития Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:30 в Верхней Пышме во Дворце спорта УГМК (ул. Орджоникидзе, 15) состоится церемония открытия Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих Российской Федерации. На фестиваль приедут победители региональных этапов отбора – 47 коллективов со всей страны. В соревнованиях примут участие 400 человек в возрасте от 25 до 59 лет.

В 17:00 в рамках проекта «Объясняем РФ» в прямом эфире на странице областного правительства «ВКонтакте» на вопросы, волнующие жителей региона, ответит министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов. Тема эфира: «Стабильность сферы ЖКХ в современных условиях».

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