17 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

17.05.2022, вторник

В 09:30 в школе № 200 Екатеринбурга (ул. Крестинского, 39) состоится федеральный тренировочный экзамен: ЕГЭ по обществознанию и английскому языку. Печать контрольно-измерительных материалов начнётся в 10:00. Ожидается участие министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова.

В 10:00 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) состоится подписание соглашения о сотрудничестве между муниципалитетом, благотворительным фондом Русской медной компании и волонтерским центром «Сила Урала». Участие в мероприятии примет глава города Алексей Орлов.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную планам по реконструкции и строительства дорог в Свердловской области в 2022 году. В Свердловской области отремонтируют почти 130 километров дорог до конца года: какие участки реконструируют в первую очередь? Где в регионе появятся новые магистрали и развязки? Как изменятся схемы движения на период дорожных работ? На эти и другие вопросы ответят: Василий Старков, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области; Алексей Бубнов, заместитель главы Екатеринбурга; Леонид Лиханов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, подполковник полиции. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:30 на территории Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ № 1, ул. Волгоградская, 185) в рамках визита главного внештатного специалиста-трансплантолога Минздрава РФ Сергея Готье пройдет всероссийская акция «День донора», в рамках которой на территории больницы посадят многолетние растения и саженцы деревьев. Непосредственно перед акцией в СОКБ №1 пройдет рабочее совещание «О дальнейшем развитии программы трансплантации органов и органного донорства в Свердловской области», на котором будут обозначены планы и перспективы по расширению спектра трансплантационной помощи, оказываемой жителям региона. Во время пресс-подхода, который состоится сразу после посадки деревьев, участники акции смогут ответить на вопросы, касающиеся трансплантологии как в Свердловской области, так и в России в целом. Планируется, что в акции примут участие главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, главный врач СОКБ № 1 Игорь Трофимов и заместитель главного врача СОКБ № 1 по медицинской части, главный внештатный специалист-трансплантолог УрФО Наталия Климушева.

В 11:00 во дворе ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а) состоится пресс-завтрак, посвященный новому сезону уральского паблик-арт фестиваля «ЧО». На встрече художники презентуют арт-объекты, которые скоро начнут появляться в Екатеринбурге, а организаторы расскажут о теме и концепции третьего сезона проекта.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту дачного сезона на Урале и семеноводству. О географии поставок семенного материала, современных методах селекции, особенностях выбора семян и саженцев, научных достижениях уральских аграриев, а также о мерах поддержки садоводов и огородников расскажут начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Зухра Барбакова, проректор по научной работе и инновациям УрГАУ Михаил Карпухин, доцент кафедры биоразнообразия и биоэкологии Института естественных наук и математики УрФУ, кандидат биологических наук Анжелика Тептина, председатель Свердловского регионального отделения Союза садоводов России Надежда Локтионова.

В 16:30 на площадке Муниципального объединения библиотек (ул. Антона Валека, 12) под председательством главы Екатеринбурга Алексея Орлова состоится очередное заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совета неравнодушных). В повестке заседания рассмотрение концепции историко-культурного квартала на месте Уктусского завода, обсуждение методов борьбы с вандализмом и другие вопросы. Трансляция заседания будет доступна со страницы анонса мероприятия в разделе «Новости» официального портала Екатеринбурга (екатеринбург.рф).

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