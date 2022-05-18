18 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

18.05.2022, среда

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур, сопровождающий главу Екатеринбурга Алексея Орлова в объезде нескольких объектов городского хозяйства. Градоначальник оценит, как территории парка имени XXII Партсъезда и сквера на улице Опалихинской прошли проверку зимними условиями. Также Алексей Орлов проконтролирует ремонт транспортной развязки на пересечении Объездной автодороги и улицы Луганской.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:00 начнется пресс-тур на Верхнепышминскую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных (Верхняя Пышма, ул. Радуга, 1). От ветстанции запланирован выезд в лес. Ветеринары совместно со специалистами охотхозяйств покажут, как происходит раскладка вакцины от бешенства для диких животных. Автобус для СМИ отправится от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) в 09:00.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению суперфинала Ассоциации студенческого баскетбола в Екатеринбурге. О готовности спортсменов, значимости проведения финала чемпионата АСБ в Екатеринбурге, призах, а также ожиданиях от игры мужской и женской сборных УрФУ расскажут министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, заместитель исполнительного директора Ассоциации студенческого баскетбола Иван Довгань, главный тренер действующих чемпионов Ассоциации студенческого баскетбола команды МГАФК, титулованный тренер Ассоциации, главный тренер сборной России по баскетболу на Универсиаде 2017 года в Тайване Анатолий Лаптев и MVP сезона 2020-2021, игрок «УрФУ Сима-Ленд» Елизавета Колотовкина.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению (проект повестки прилагается).

В 14:00 в Общественной палате Свердловской области состоится общественная экспертиза проекта федерального закона № 91300-8 «О похоронном деле в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В рамках мероприятия планируется обсудить положения законопроекта, а также выявить проблемные вопросы в сфере погребения и похоронного дела в Свердловской области. Площадка проведения: TrueConf, подключение по ссылке.

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