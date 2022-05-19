19 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

19.05.2022, четверг

В 09:45 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур, посвященный комплексному благоустройству улично-дорожной сети при строительстве новых объектов в городе. В мероприятии примет участие заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений – главный архитектор города Андрей Молоков. В программе – посещение мы одного из новых районов Екатеринбурга, а также центра города, где работы по благоустройству ведутся комплексно, с учетом окружающей застройки. В рамках пресс-тура спикер прокомментирует положительную практику устройства парковочных карманов, способов озеленения улиц, создания комфортных тротуаров и велодорожек и ответит на вопросы о применении стандартов благоустройства в Екатеринбурге.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:30 состоится пресс-тур по проведению посевной кампании. В мероприятии примет участие первый заместитель министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов. Запланировано посещение полей ООО «Картофель» (Сысертский район, пос. Октябрьский, ул. Свердлова, 1а), где ведется посадка картофеля, и ЗАО «Агрофирма «Патруши» (Сысертский район, с. Патруши) для знакомства с ходом сева кормовых культур. Автобус для СМИ отправится от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) в 09:00.

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главного внештатного специалиста минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александра Харитонова, посвященного диспансеризации в уральской столице. Спикер поделится информацией о новшествах в медицинских профилактических обследованиях граждан в Екатеринбурге, расскажет, как часто нужно проверять свое здоровье и каким образом получить от диспансеризации максимальный результат.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную изменениям в процедуре сдачи единого государственного экзамена. Свердловские школьники готовятся к сдаче ЕГЭ по новым правилам: насколько усложнены задания? Как изменилась процедура проведения экзамена? Как усилится видеоконтроль в этом году? На эти и другие вопросы ответят: Нина Журавлева, первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области; Евгений Рыбаков, заместитель директора Екатеринбургского филиала «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная участию региона во всероссийской акции «Ночь музеев – 2022». О программе акции, участии музеев Свердловской области и Екатеринбурга, специальных проектах, приглашенных гостях и ожидаемом количестве участников расскажут руководитель отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности министерства культуры Свердловской области Наталия Шибанова, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева, руководитель центра инновационных музейных технологий Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Светлана Швецова и директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

В 11:00 сотрудники МЧС проведут рейдовый осмотр поселка Сагра Верхнепышминского ГО, подверженного угрозе природных пожаров (сбор на въезде в поселок). В ходе проверки особое внимание будет уделено выполнению противопожарных мероприятий по защите населенного пункта от природных пожаров: создание минерализованных полос, исправность источников наружного водоснабжения, готовность добровольной пожарной дружины к тушению пожаров.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная планам по развитию агротуризма на Урале и в Свердловской области. Об особенностях, преимуществах и продвижении агротуризма на Урале, а также о производстве микрозелени и организации экскурсий на фермы расскажут директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, директор Свердловского филиала АО «Россельхозбанк» Татьяна Шилова, директор по развитию платформы «Свое. За городом» Максим Косякин и основатели сити-фермы Green Ferma Таисия Мелех и Алексей Конверчук.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению 42-го областного конкурса театральных работ и фестиваля «Браво!" в 2022 году. О лучших театральных работах, участниках, номинациях и особенностях проведения фестиваля, а также о программе социального театра расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, заместитель председателя Свердловского регионального отделения СТД РФ по организационно-творческим вопросам, исполнительный директор фестиваля «Браво!" Татьяна Стержнева, заслуженный артист РФ, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка Игорь Булыгин и ведущий специалист по творческим проектам Свердловского отделения СТД РФ, координатор фестиваля «Браво!" Валерия Созонова.

В 13:00 перинатальный центр Областной детской клинической больницы (ул. С. Дерябиной, 32) посетит главный неонатолог Министерства здравоохранения России, ректор Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Иванов. В ходе визита будут комплексно рассмотрены актуальные вопросы организации в регионе родовспомогательной службы, оказания высокотехнологической медицинской помощи, организация маршрутизации, активизация госпитализаций требующих многофункциональных форм диагностики и лечения пациентов в федеральных клиниках. В мероприятии примут участие заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова и специалисты службы родовспоможения и детства.

В 13:00 в Екатеринбурге активисты партпроекта «Единой России» «Народный контроль» совместно с представителями администрации Екатеринбурга и заинтересованными ведомствами проведут мониторинг детских аттракционов и надувных батутов. Активисты оценят техническое состояние объектов, соблюдение правил безопасности и законность размещения. Спикер – Дмитрий Чукреев, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль». Сбор по адресу: ул. Розы Люксембург, д. 7

В 16:00 состоится брифинг главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева по итогам подписания побратимского соглашения между Нижним Тагилом и Луганском. Трансляция брифинга будет доступна на странице «Нижний Тагил. Официальный» во «ВКонтакте».

В 14:00 в городском дворце творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии» (ул. К. Либкнехта, 44) состоится торжественное открытие выставки архивных документов и фотографий «Дети фабрик, заводов, полей, к пионерам в ряды поскорей!», посвященная 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Выставочный проект подготовлен Управлением архивами Свердловской области, Центром документации общественных организаций Свердловской области, дворцом творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии».

В 17:00 в Уральском центре народного искусства имени Е.П. Родыгина (пр. Космонавтов, 23) начнется праздничный концерт «Век Пионерии». В программе выступления Уральского государственного академического русского народного хора и других творческих коллективов города Екатеринбурга, а также чествование ветеранов пионерского движения, руководителей и работников образовательной сферы. Ожидаются приветственные поздравления депутатов Законодательного собрания Свердловской области, Екатеринбургской городской думы.

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