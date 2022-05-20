20 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

20.05.2022, четверг

В 09:00 в индустриальном парке «ЕКАД Южный» состоится торжественное открытие Уральского битумного терминала. В запуске объекта примут участие: и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова, председатель совета директоров ГК «ТА Битум» Эмиль Алиев, генеральный директор ООО «Уральский битумный терминал» Алексей Шестопалов, врио главы Корпорации развития Среднего Урала Игорь Визгин.

В 11:15 в Екатеринбурге (пр. Ленина, 38) состоится видео-пресс-конференция «Т Плюс» по итогам отопительного сезона. Генеральный директор компании Андрей Вагнер подведет итоги и ответит на вопросы журналистов. В мероприятии примут участие руководители региональных подразделений. В региональной студии на вопросы представителей СМИ о прохождении ОЗП, работе с потребителями и планах летней ремонтной кампании ответят, директор Свердловского филиала «Т Плюс» Владимир Бусоргин, директор Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов, исполнительный директор АО «Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК) Андрей Шмельков.

В 14:00 в реставрационно-хранительском корпусе Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ул. Вайнера, 16б) состоится распаковка картин из коллекции авангарда, которые в вернулись с выставки в Южной Корее. Это произведения из собраний четырех региональных музеев, включая шедевры Василия Кандинского и Казимира Малевича.

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