23 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

23.05.2022, понедельник

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную борьбе с киберпреступлениями в Свердловской области. Эксперты отмечают рост киберпреступлений в финансовом секторе: как злоумышленники используют новостную повестку в своих целях? Возможно ли вернуть украденные деньги с банковской карты? Как защитить свои сбережения и личные данные? На эти и другие вопросы ответят: Артем Лаздынь, начальник отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области; Александр Сальников, эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России; Виталий Фёдоров, ведущий специалист в области информационной безопасности «Лаборатории Касперского». Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню российского предпринимательства в Свердловской области. О ключевых мероприятиях в рамках Дня российского предпринимательства, новых инструментах, мерах поддержки, способах защиты прав и законных интересов бизнеса в Свердловской области, значении консолидации работы региональных бизнес-сообществ и органов власти в решении актуальных задач расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, первый вице-президент Свердловского областного Cоюза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, председатель Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич и председатель Свердловского областного отделения «Опоры России» Илья Тыщенко.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов сезона 2021-2022 футбольного клуба «Урал». Об итогах сезона, успехах и неудачах команды, а также о перспективах расширения РПЛ и возможном появлении новых турниров расскажет президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля «Золотая маска» в Екатеринбурге. О региональной программе и участниках театрального фестиваля в Екатеринбурге, составе жюри и отборе спектаклей расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова, генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина, актриса театра и кино, лауреат премии «Золотая маска» Мария Смольникова и председатель Уральского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Суховерхов.

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