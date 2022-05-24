24 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

24.05.2022, вторник

В 09:45 в Екатеринбурге начнется пресс-тур по городским паркам, номинированным на голосование в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В программе посещение парка имени Энгельса, парка на улице Блюхера и в летнем парке «Уралмаш». На каждом из объектов общественные кураторы парков расскажут об их истории, сегодняшних проблемах и перспективах благоустройства.

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное заседание.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. По его окончании состоится заседание рабочей группы по вопросу контроля установки технических средств организации дорожного движения на территории муниципального образования «город Екатеринбург». Также после заседания думы начнется выездное заседание депутатской группы «Содействие развитию Ленинского района города Екатеринбурга». Отъезд от здания администрации города (со двора).

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов проекта «Арт-платформа». О модулях образовательного трека, эксклюзивных авторских арт-брошюрах, творческой лаборатории для школьников «Маленький куратор большого искусства», а также о результатах проекта расскажут исполнительный директор Благотворительного фонда «Синара» Наталья Чащухина, куратор проекта «Арт-платформа» Анна Пьянкова, руководитель экспозиционно-выставочного отдела Музея первого президента России Б. Н. Ельцина Марина Соколовская, куратор образовательной программы проекта «Арт-платформа» Анастасия Дергоусова и участница проекта «Арт-платформа» Дарья Топоркова.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная началу абитуриентской кампании в учебных заведениях Свердловской области. О ходе кампании, популярных специальностях и количестве бюджетных мест в вузах и ссузах расскажут и. о. начальника отдела профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Елена Макарова, заместитель директора по образовательной деятельности УрФУ Елена Авраменко, проректор по учебной работе и воспитательной работе ЕГТИ Виктория Попова, начальник управления по новому приему УГЛТУ Елена Серова, проректор по образовательной деятельности и молодежной политике УрГАУ Ольга Неверова, начальник управления сопровождения обучающихся УрГПУ Илья Баев, проректор по перспективному развитию и международной деятельности УГМУ Михаил Флягин, проректор по учебной работе и цифровой трансформации УрГЮУ Дмитрий Грибанов.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится вебинар, посвященный информированию работодателей об особенностях и рисках по заключению гражданско-правовых договоров с плательщиками налога на профессиональный доход. О патентной системе налогообложения в целях легализации доходов граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, рисках для работодателей, заключающих гражданско-правовые договоры с самозанятыми в рамках тематической недели, посвященной Дню российского предпринимательства в Свердловской области, расскажут уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, заместитель начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Свердловской области Ольга Рахимова, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Свердловской области Елена Беляева и главный специалист отдела специальных программ и трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поисках работы, Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Ольга Григорьева.

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