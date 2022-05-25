25 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

25.05.2022, среда

В 10:00 состоится монтаж первой балки реконструируемой транспортной развязки на пересечении пер. Базовый – ул. Комсомольской и Сибирского тракта (Сибирский тракт, 31). В мероприятии примут участие министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, генеральный директор ООО «АльмакорГруп» Алексей Афонский. О ходе строительства транспортной развязки доложит директор МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» Игорь Кунгурцев.

В 11:00 в малом зале Екатеринбургского театра кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143) состоится пресс-показ премьерного спектакля «Гоголь. Триптих». Автор инсценировки и режиссёр-постановщик – Игорь Казаков (Минск), художники – Ольга Дворовая и Денис Козлов (Минск), композитор – Егор Забелов (Минск), хореограф – Роман Каганович (Санкт-Петербург).

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная защите имущества от мошенников. О безопасных способах заключения имущественных сделок, самых распространенных схемах мошенничества с движимым и недвижимым имуществом, нюансах покупки и продажи долевой собственности, а также о статистике нарушений в Свердловской области расскажут начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере управления Росреестра по Свердловской области Ксения Шакинко, вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области, нотариус Екатеринбурга Наталья Сидоркина и начальник отдела по борьбе с мошенничеством Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Артем Лаздынь.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению в регионе всероссийской акции «Библионочь-2022». О наиболее значимых событиях акции, форматах проведения, специальных гостях и ожидаемом количестве участников расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, заместитель директора по социокультурной деятельности Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Елена Гармс, директор Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Ирина Гильфанова, директор Свердловской областной межнациональной библиотеки Ольга Калинина, заведующая инновационно-методическим отделом Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Наталья Щепина.

В 14:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, которая расскажет о своих встречах с беженцами из Донбасса, посещении раненых в ходе специальной военной операции. Среди других тем – финансовое мошенничество. Татьяна Мерзлякова включена в состав экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России.

В 14:30 в Верхней Пышме (ул. Кривоусова, 15, стадион «Металлург») состоится чемпионат и первенство Свердловской области по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В торжественном открытии соревнований примут участие: директор Центра адаптивного спорта Свердловской области Олег Кульков, директор спортивно-адаптивной школы Свердловской области Игорь Степанов, двукратный паралимпийский чемпион Артем Арефьев, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ Людмила Семенкина.

В 16:00 в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж, зал заседаний) состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области. В повестке вопрос «О порядке выдвижения и регистрации кандидатов на должность губернатора Свердловской области на выборах 11 сентября 2022 года» и другие, касающиеся предстоящей кампании.

В 16:00 в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства (Екатеринбург, пр. Ленина, 37) состоится открытие выставки российского ювелирного и декоративно-прикладного искусства, а также камнерезной пластики из драгоценных камней и кварцев от художников и мастерских. В экспозиции собраны работы призеров конкурса «Металл, камень, идея», победителей конкурса «Современное наследие России», а также лауреатов международного фестиваля-конкурса «Серебряный Бабр» в Иркутске.

В 17:00 в министерстве физической культуры и спорта Свердловской области (ул. Малышева, 101, к. 366) состоится встреча министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта с хоккейной командой «СВ Металл» – победителем Ночной хоккейной лиги и обладателем Кубка Крутова. Игроки команды поделятся своими впечатлениями от игры и победы в турнире.

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