26 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

26.05.2022, четверг

В 09:15 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится депутатская группа «Содействие развитию восьмого района «Академический». Участники заседания обсудят развитие улично-дорожной сети в районе.

В 10:00 в Екатеринбурге на территории 305-й пожарно-спасательной части состоятся соревнования, в которых пожарные будут выявлять лучшее звено газодымозащитной службы (сбор в 09:55 по адресу: ул. Евгения Савкова, 55).

В 10:00 в Екатеринбурге, в Ельцин-центре, начнется ежегодная всероссийская конференция «Современное такси. Новые стратегии развития таксомоторного рынка». На конференции планируется обсудить внесенный 11 мая 2022 г. в Госдуму законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковыми такси в Российской Федерации». Среди обсуждаемых вопросов – самозанятые в такси, тарифообразование, усовершенствование регионального контроля, ответственность агрегаторов, передача данных ФСБ и прочие вопросы. Подробности и программа по ссылке.

В 10:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур по паркам, принимающим участие в голосовании за объект благоустройства на 2023 год в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В программе – посещение Преображенского парка и парка имени 50-летия ВЛКСМ.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Свердловском театре музыкальной комедии конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла имени народного артиста СССР В. А. Курочкина. О целях и особенностях конкурса этого года, количестве и географии участников, специальных призах, а также о программе мастер-классов расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, театральный режиссер Нина Чусова, актриса, мастер курса «Артист мюзикла» факультета музыкального театра Российского института театрального искусства – ГИТИС Лика Рулла, художественный руководитель Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Разенков.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная современным проектам дополнительного образования в регионе и проведению фестиваля идей «Коллаборация». Об итогах реализации региональных образовательных проектов, предпрофессиональных программ, проведении фестиваля идей «Коллаборация», а также работе с детьми из крупных и малых городов региона расскажут директор Дворца молодежи Александр Слизько, заместитель директора по организации образовательного процесса Дворца молодежи Юлия Маевская, заместитель начальника по проектной деятельности детского технопарка «Кванториум. Екатеринбург» Сергей Ивашов и обучающийся во Дворце молодежи Иван Фроленков.

С 12:00 до 13:00 ЕМУП «Спецавтобаза» (ул. Посадская, 3) подведет итоги работы приюта для животных за 10 лет. Запланирована экскурсия по приюту и брифинг.

В 15:00 в резиденции губернатора (Горького 21/23, зал под куполом) первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков обсудит с собственниками и руководителями малого и среднего бизнеса вопросы адаптации экономики Среднего Урала к работе в условиях санкций. Встреча организована уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Еленой Артюх, к участию приглашены порядка 70 бизнесменов. По итогам встречи запланирован пресс-подход.

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