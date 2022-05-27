27 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

27.05.2022, пятница

В 11:00 в Уральском федеральном университете в рамках спортивно-культурного фестиваля для студентов с инвалидностью «Мы всё можем!» паралимпиец Александр Савичев, капитан сборной России по волейболу сидя, проведет зарядку. Также в этот день пройдут открытое первенство по дартсу, открытый Кубок по армрестлингу, командная спортивная игра бочче и встречи с паралимпийцами.

В 11:00 на аэродроме Логиново дети с инвалидностью проверят территорию на доступность. Мероприятие в рамках проекта «Особый тур» проводят ассоциация «Особые люди» и рабочая группа по поддержке семьи и детства Общественной палаты Свердловской области. На аэродром прибудут 30 подростков с ограниченными возможностями здоровья в сопровождении родителей и опытных тьюторов. С ними будут работать шесть лётчиков и десять парашютистов.

В 10:30 на площадке стелы «Европа-Азия» (17-й километр Ново-Московского тракта) начнется экологическая акция с участием главы Екатеринбурга Алексея Орлова, депутата Екатеринбургской городской думы Алексея Вихарева, владельца группы компаний «Сима-ленд» Андрея Симановского, благоустроителей, экологов, а также представителей волонтерских отрядов. Запланирована уборка прилегающей территории от мусора, установка новых малых архитектурных форм, высадка молодых деревьев.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию агроклассов. О работе агроклассов в Свердловской области, практических занятиях, подготовке юных специалистов-аграриев, а также о программе возрождения агроклассов на всей территории России расскажут первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева, заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Семен Власов, начальник управления образования Чкаловского района департамента образования администрации Екатеринбурга Ирина Соколовская, проректор по организационным и общим вопросам УрГАУ Надежда Юрченко и депутат Государственной думы Максим Иванов.

В 14:00 будет дан старт работе креативного кластера «Домна» в центре Екатеринбурга (ул. Вайнера, 16). Планируется, что участие в запуске нового пространства примут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В 18:00 в Свердловской филармонии состоится пресс-подход с участием Игоря Бутмана и джазовой певицей Фантине Притулой, финалисткой шоу «Голос».

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