30 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

30.05.2022, понедельник

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную началу летнего туристического сезона в Свердловской области. Экскурсии по «Демидовскому маршурту», турпрограммы в городах Свердловской области: как смогут отдохнуть жители и гости региона этим летом? Как изменится креативный кластер «Лето на заводе»? На эти и другие вопросы ответят: Эльмира Туканова, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области; Ян Кожан, директор Агентства развития Сысерти. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:45 от здания администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1) отправится пресс-тур – глава города Алексей Орлов посетит загородный детский лагерь «Юность» (Ревда, пер. Осенний, 4) и оценит его готовность к началу летней оздоровительной кампании. Директор и сотрудники лагеря покажут, какие работы были проведены в детском учреждении при подготовке к летнему сезону, расскажут о запланированной развлекательной и воспитательной программе.

В 16:00 в музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) состоится презентация проекта «Эвакуация на Урале. Свердловск. 1941-1945 гг.». На презентации будут представлены уникальное издание по теме эвакуации, облачный музей эвакуации и событийная программа проекта.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»