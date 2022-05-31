31 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

31.05.2022, вторник

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

С 11:00 до 18:00 часов в торговом центре «Гринвич» (на месте бывшего пункта мобильной вакцинации) пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню без табака. Желающие проверить здоровье своих легких смогут пройти спирометрию и другие медицинские обследования. А для тех, кто планирует бросить курить, клинический психолог даст практические советы и окажет консультативную помощь. Также можно будет сдать кровь на глюкозу и холестерин, узнать свои антропометрические данные, сатурацию, уровень артериального давления, обследоваться у оптометриста, стоматолога, врача-гигиениста.

В 11:00 состоится пресс-тур в ситуационно-информационный центр онлайн-наблюдения за ходом ЕГЭ (УрГПУ, проспект Космонавтов, 26).

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную росту банкротств физических и юридических лиц в Свердловской области. Увеличение числа банкротств физических и юридических лиц в Свердловской области фиксируют эксперты: с чем связан рост количества заявлений? Каковы причины банкротств? Позволит ли введенный мораторий защитить уральских предпринимателей от банкротства? На эти и другие вопросы ответит заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Илья Чураков. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реализованным в 2022 году проектам фонда «Бажов». О результатах работы фонда, изданной книге «Золото Урала», реализации проекта «Уральское кино – молодежи Урала», а также об итогах общеобластной викторины чтецов и буктрейлеров расскажут первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, председатель совета, директор благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов, режиссер, член Союза кинематографистов России Андрей Ким и старший научный сотрудник УрО РАН Анна Трахтенберг.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XI Фестиваля барбекю в Екатеринбурге. О центральных событиях фестиваля, конкурсах, запланированных мастер-классах, специальных гостях расскажут заместитель директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова и судья, координатор фестиваля барбекю, судья WACS категории В, директор по развитию Ассоциации кулинаров Свердловской области, мастер-повар РФ Ирина Капралова.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 14:40 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 15:30 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя главы города Алексея Бубнова, посвященного итогам голосования горожан по выбору объектов благоустройства на 2023 год в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Трансляция брифинга будет доступна со страницы анонса мероприятия в разделе «Новости».

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