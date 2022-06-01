1 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

01.06.2022, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 состоится торжественное открытие нового педиатрического отделения № 3 детской поликлиники № 1 в Академическом районе (бульвар Академика Семихатова, 6). На торжественное открытие приглашены представители руководства Екатеринбурга и Свердловской области, а также местной администрации.

В 11:00 рядом с Центром детской онкологии и гематологии областной детской клинической больницы (ул. С. Дерябиной, 32) состоится торжественная церемония закладки первого камня медицинского центра долечивания. В мероприятии примут участие министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, благотворители и представители больницы.

В 11:00 на площадке перед ККТ «Космос» сотрудники МЧС проведут праздничное мероприятие в честь Дня защиты детей. На площадке будет выставлена пожарная техника: автоцистена и два пожарно-спасательных мотоцикла. Ребят познакомят с современным пожарно-техническим вооружением и оборудованием.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию в городах Свердловской области бесплатных социально-реабилитационных центров для семей с особыми детьми. Об идее создания социально-реабилитационных центров для семей с особыми детьми, основных задачах и целях, о том, кто и как может обратиться за помощью, расскажут учредитель АНО «Уральский центр развития гражданских инициатив и социального партнерства» Алексей Новожилов, директор АНО «Центр медицинских и социальных исследований» Наталья Агафонова и руководитель нижнетагильского направления Первой социальной службы Свердловской области Юлия Шoлик.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 18:00 в Екатеринбургском ТЮЗе начнется спецпоказ премьерного спектакля «Чучело». Режиссер – Григорий Лифанов. В 17:30 состоится пресс-подход. По окончании спектакля пройдет обсуждение в зале с постановочной группой и психологами.

В 18:30 в ККТ «Космос» начнется посвященный Дню защиты детей концерт «Детство! Лето! Музыка!». Почетные гости – министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, уполномоченный по правам ребенка Свердловской области · Игорь Мороков.

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