2 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

02.06.2022, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Дня семьи на аэродроме Логиново. О запланированных активностях для всей семьи, в том числе акции «Пикник у взлетки», особенностях проведения мероприятия, ожидаемом количестве участников расскажут уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, председатель рабочей группы по поддержке семьи и детства Общественной палаты Свердловской области, автор проекта «День семьи на аэродроме Логиново» Вероника Пиджакова, генерал-майор авиации, летчик-снайпер, руководитель аэродрома ДОСААФ Логиново Александр Ковалев и начальник отдела профилактики регионального отделения Всероссийской полицейской ассоциации Игорь Павлов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная гастрольному туру Уральского государственного академического русского народного хора «Легенда Урала». О программе гастрольного тура, подготовке артистов к турне, особенностях программы и выборе городов, а также о творческих планах коллектива расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Уральского центра народного искусства имени Е. П. Родыгина Марина Боровкова, заместитель директора по концертно-гастрольной деятельности Уральского центра народного искусства имени Е. П. Родыгина Надежда Старкова, художественный руководитель Уральского народного хора Николай Зайцев.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная летней оздоровительной кампании в Свердловской области. Об основных нарушениях, выявленных в ходе проверок детских лагерей, особенностях проведения летней оздоровительной кампании в регионе в 2022 году, количестве загородных и пришкольных лагерей в Свердловской области расскажут начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева и главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Свердловской области, майор внутренней службы Владимир Репринцев.

В 15:00 на площадке новой котельной Новокольцовского района состоится торжественное мероприятие, посвященное сдаче в эксплуатацию комплекса теплоснабжения, построенного для нужд спортивных объектов и перспективного развития района. В мероприятии примут участие генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер, заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко. Автобус для журналистов отправится от офиса Свердловского филиала «Т Плюс» (пр. Ленина, 38) в 13:30.

В 17:00 (ориентировочно) состоится онлайн-брифинг по итогам заседания штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона. На вопросы ответит министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во «ВКонтакте».

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