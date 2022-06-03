3 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

03.06.2022, пятница

В 10:00 от Окружного дома офицеров (ул. Первомайская, 27, зенитно-ракетный комплекс) стартует пеший тур по некоторым объектам, выдвинутым для присвоения статуса «Достояние Среднего Урала». Даст старт маршруту председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, который расскажет о количестве поступивших заявок, этапах их рассмотрения, предстоящем общественном голосовании. Всего представители средств массовой информации смогут посетить семь объектов. На каждой точке их будут встречать авторы заявок, они расскажут об истории этих объектов и значимости их для региона.

В 10:00 у Храма на Крови (ул. Царская, 10) начнется пресс-тур, посвященный цветникам Екатеринбурга. У храма пройдет монтаж конструкций фестиваля ландшафтного дизайна «Белый цветок». Организаторы мероприятия расскажут о формате фестиваля, цветочных композициях, которые украсят город, и ответят на вопросы журналистов. Затем у ККТ «Космос» сотрудники «Зеленстроя» высадят рассаду на одном из самых больших городских цветников. Представители предприятия расскажут, сколько цветов украсят Екатеринбург в этом году, каким образом отбираются виды и сорта растений для городских клумб и как ухаживают за цветниками.

В 11:00 начнется пресс-тур на Свердловскую кондитерскую фабрику (ул. Сибирский тракт, 19). Представителей СМИ проведут по основным цехам фабрики, познакомят с технологиями производства конфет и печенья, с рецептами изделий, ставших городскими брендами, и с новинками. Руководители предприятия расскажут об истории фабрики и поделятся планами развития производства.

В 11:00 начнется пресс-тур на импортозамещающее производство стеклянных крышек и посуды с антипригарным покрытием (Каменск-Уральский, ул. Заводская, 23). О планах по расширению производства и присутствия на рынках России и за рубежом расскажет гендиректор компании «Гвура» Игорь Вахрушев. Автобус для журналистов отправится в 08:45 от резиденции губернатора (Горького 21/23).

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению гала-концерта Международного инклюзивного фестиваля имени А. С. Пушкина в Екатеринбурге. О целях, задачах и итогах фестиваля, инклюзивном конкурсе чтецов, а также о программе гала-концерта расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, начальник отдела по связям с общественностью театра «Урал Опера Балет» Семен Чирков, основатель и руководитель проектов АНО «Ген Гуманизма» Евгения Петухова, тифлопедагог Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, резидент фестиваля Елена Ермакова.

В 12:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1)​ состоится пресс-конференция главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко и начальника отдела агрометеорологии Людмилы Саваринюк. Речь пойдет об условиях сева и роста посевов в мае, о прогнозах погоды на июнь и общем характере лета в этом году.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная встрече ректоров университетов России и Киргизии. О развитии стратегического межвузовского партнерства университетов России и Киргизии, общих образовательных проектах, подготовке кадров для экономик двух стран, а также о совместных научных исследованиях расскажут президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и председатель Ассоциации вузов Киргизской Республики, профессор, ректор Бишкекского государственного университета им. К. Карасаева Абдылда Мусаев.

В 13:00 в Екатеринбурге активисты партпроекта «Единой России» «Народный контроль» совместно с представителями администрации города и заинтересованными ведомствами проведут мониторинг детских аттракционов и надувных батутов. Активисты оценят техническое состояние объектов, соблюдение правил безопасности и законность размещения.

В 14:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга председателя комитета благоустройства администрации города Тамары Благодатковой, посвященного итогам голосования горожан по выбору объектов благоустройства на 2023 год в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

В 19:42 со станции вокзала «Екатеринбург-Пассажирский» поездом № 290 Екатеринбург – Анапа (вагоны 15 и 16) отправятся на Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» артисты Уральского государственного театра эстрады. В 19:00 коллектив встречается у главного здания вокзала.

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