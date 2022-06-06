6 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

06.06.2022, понедельник

В 12:00 на площади перед Храмом на Крови пройдет поэтический марафон «Он победил и время, и пространство», посвященный дню рождения поэта Александра Пушкина. Мероприятия состоятся при поддержке Фонда святой Екатерины. Стихи Пушкина прочтут: профессиональный боец смешанных единоборств Иван Штырков, поэт и композитор Вадим Самойлов, радиоведущий Александр Морозов, председатель заксо Людмила Бабушкина, министр образования Юрий Биктуганов, министр культуры Светлана Учайкина и народная артистка России Ольга Остроумова. Также в марафоне примет участие американский поэт и переводчик стихов Пушкина на английский язык Джулиан Грегори Лоуэнфельд.

В 16:00 состоится открытие игровой площадки и спортивного корта для воспитанников Малоистокского детского дома (ул. Реактивная, 19). Участие в мероприятии примут глава Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов, генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова, президент АСРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»