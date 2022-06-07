7 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

07.06.2022, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. Депутаты примут корректировку бюджета на 2022 год, заслушают доклад председателя комитета по транспорту Юрия Ощепкова об аварийности на дорогах города, рассмотрят ряд других вопросов.

В 10:00 на пересечении улиц Вайнера и Попова (Попова, 2) начнется пресс-тур, посвященный работе пожарных гидрантов. Директор предприятия «Горводопровод» Владимир Косолапов продемонстрирует устройство системы, установку пожарной колонки, расскажет про типы устройств и стратегию Водоканала по обеспечению пожарной безопасности города.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию руководителя всероссийской городской игры «Бегущий Город» Игоря Голышева. Как городские квесты восстанавливают популярность после пандемии: что предпринимают организаторы всероссийского квеста «Бегущий город» для возвращения из онлайна в офлайн в российских городах? Как мероприятие будет организовано в Екатеринбурге в эти выходные для пешеходов и велосипедистов? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 Екатеринбургский зоопарк представит журналистам нового питомца – росомаху.

С 16:00 до 17:00 пройдет пресс-тур на сити-ферму по производству микрозелени в Екатеринбурге – Green Ferma (пр. Академика Сахарова, 31, магазин «Ботаник»). Отъезд в 15:30 от офиса Россельхозбанка (ул. Февральской революции, 15).

В 17:00 (время московское) состоится онлайн-пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. В ходе мероприятия Эльвира Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике. Трансляция пресс-конференции будет доступна на сайте и официальных страницах Банка России в «ВКонтакте», а также на YouTube-канале Банка России.

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