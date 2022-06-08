8 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

08.06.2022, среда

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур по объектам ремонта дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Специалисты комитета благоустройства проверят ход работ на нескольких объектах в центре города и дадут оценку ходу ремонта дорог в летнем сезоне 2022 года в целом.

В 12:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) состоится заседание совета по развитию общественных пространств города. На заседании будут представлены: эскиз набережной реки Исети, от жилого комплекса Clever Park до улицы Щорса; концепция туристического кода центра города Екатеринбурга. На официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) будет организована трансляция заседания. Она будет доступна со страницы анонса мероприятия в разделе «Новости».

В 14:00 на площадке Уральского федерального университета (ул. Мира, 19, актовый зал) состоится торжественное открытие II Форума ректоров университетов Российской Федерации и Киргизской Республики. Модераторы: Виктор Садовничий, президент Российского союза ректоров, академик, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова; Абдылда Мусаев, председатель Ассоциации вузов Киргизской Республики, профессор, ректор Бишкекского государственного университета им. К. Карасаева. С приветственным словом выступят: Игорь Маслов, начальник Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами; Нуран Ниязалиев, первый заместитель министра иностранных дел Киргизской Республики; Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области; приветственное слово министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова зачитает его заместитель Наталья Бочарова; приветственное слово министра науки и образования КР Алмазбека Бейшеналиева зачитает его заместитель Расул Абазбек Уулу.

В 14:00 в Верхнем Тагиле (ул. Ленина, 100) состоится торжественное открытие общественной территории «Набережная огней», построенной в рамках Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений. В мероприятии примут участие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, директор департамента министерства строительства и ЖКХ РФ Юлия Талалайкина, жители города.

В 18:30 в Свердловской филармонии в рамках открытия фестиваля «Денис Мацуев представляет...» состоится пресс-подход с участием пианиста Дениса Мацуева и заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова.

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