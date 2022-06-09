9 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

09.06.2022, четверг

В 09:20 на площадке Hyatt Regency Yekaterinburg (ул. Бориса Ельцина, 8, 2 этаж, зал Topaz) агентство «Интерфакс» проведет пресс- подход, посвященный открытию Европейско-Азиатского правового конгресса. Ведущие университеты разных стран объединятся для решения глобальных правовых задач: какие учебные заведения войдут в консорциум «Европейско-Азиатский правовой университет»? Как объединение повлияет на уровень юридического образования? Какова роль Свердловской области и Екатеринбурга на международной правовой арене? На эти и другие вопросы ответят: Людмила Бабушкина, председатель Законодательного собрания Свердловской области; Владимир Бублик, ректор Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева, президент Ассоциации юридического образования; Григорий Ивлиев, президент Евразийского патентного ведомства, научный руководитель Федерального института промышленной собственности, профессор Высшей школы государственной культурной политики МГУ; Екатерина Ильгова, ректор Саратовской государственной юридической академии. Торжественное открытие конгресса состоится в 10:00.

В 11:00 в конгресс-центре «Екатеринбург Экспо» (бульвар Экспо, 2а, 3 этаж) начнется пленарное заседание IX Российско-Киргизская межрегиональная конференция. Ожидается, что на заседании выступят министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, министр экономики и коммерции Киргизской Республики Данияр Амангельдиев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, налогам и финансам. Министр финансов Александр Старков расскажет депутатам об исполнении областного бюджета за 2021 год.

В 12:00 на площадке Hyatt Regency Yekaterinburg (ул. Бориса Ельцина, 8, 2 этаж, зал Topaz) состоится пресс-конференция, посвященная созданию консорциума «Европейско-Азиатский правовой университет». Участники пресс-коференции расскажут, какие задачи поможет решить объединение, какие совместные проекты будут запущены, какая работа предполагается по обмену и привлечению иностранных студентов. В мероприятии примут участие: Владимир Бублик, ректор Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева, президент Ассоциации юридического образования; Канат Садыков, ректор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына; Бактыбек Рысмендеев, первый проректор Кыргызского государственного юридического университета;

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета Белорусского государственного университета; Светлана Мороз, декан Высшей школы права «Эдiлет» Каспийского общественного университета; Марианна Калашян, директор института права и политики Российско-Армянского (Славянского) университета; Хайрулло Мирзамонзода, проректор по международным связям Таджикского национального университета; Бердах Дауменов, начальник учебно-методического управления Каракалпакского государственного университета имени Бердаха; Павел Шевцов, заместитель руководителя Россотрудничества; Чингиз Сарыбаев, начальник отдела трудовых ресурсов Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии.

В 12:00 в режиме видео-конференц-связи ЦИК России проведет обучающее мероприятие для политических партий и их региональных отделений (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж, кабинет 1014). В повестке три вопроса: новеллы в избирательном законодательстве Российской Федерации; цифровые сервисы для участников избирательного процесса; участие политической партии в видеонаблюдении за ходом голосования.

В 16:00 в Доме Поклевских-Козелл (ул. Малышева, 46) состоится открытие выставочного проекта «Памяти Петра I», посвященного 350-летию со дня рождения императора. На выставке можно будет увидеть предметы петровской эпохи: книги из библиотеки Василия Татищева, письма и приказы об освоении Урала из собрания Государственного архива Свердловской области; оружие, артефакты периода промышленного освоения Урала – вещи первых уральских рудокопов, добывавших железо для петровских заводов, карикатуры и многое другое.

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