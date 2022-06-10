10 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

10.06.2022, пятница

В 10:00 состоится пресс-тур по восстановлению благоустройства после зимнего ремонта сетей канализации (в районе ул. Малышева, 19-21), где цех благоустройства МУП «Водоканал» восстанавливает дорожное полотно после ремонтных работ на сетях. Начальник цеха благоустройства МУП «Водоканал» Лев Павлов расскажет об объеме работ по благоустройству, которые предстоит выполнить в летнем сезоне, о соблюдении их графика и особенностях восстановления благоустройства после ремонта сетей.

В 12:00 на акватории Верх-Исетского пруда (ул. Малый Конный Полуостров, 15) начнется открытая детская парусная регата «Под Андреевским флагом» в рамках празднования Дня России и 350-летия со дня рождения Петра I. В ней примут участие воспитанники парусных флотилий «Каравелла» и «Флагман». В 16:00 состоится дефиле всего флота на воде в районе пирсов яхт-клуба «Коматек».

В 17:30 Свердловская киностудия (пр. Ленина, 50д, вход с ул. Луначарского, лофт «Титры») проведет закрытый пресс-показ фильма «Напротив левого берега» и встречу с режиссером Евгением Григорьевым. Фильм состоит из новелл, которые сняли участники лаборатории «Код города» в Ростове-на-Дону.

В 18:00 в зале приемов «Синара-центра» (Верх-Исетский бульвар, 15/4) состоится награждение победителей конкурса «Экспортер года Свердловской области» среди предприятий малого и среднего бизнеса. В церемонии награждения примут участие: и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Награды получат 10 компаний в 10 номинациях. В 17:45 пройдет пресс-подход.

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