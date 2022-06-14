14 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

14.06.2022, вторник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международного фестиваля EverJazz в Свердловской области. О программе, участниках и хедлайнерах фестиваля этого года, мастер-классах и развитии джазового искусства в России расскажут директор джаз-клуба EverJazz, организатор фестиваля Ирина Щетникова, организаторы фестиваля Всеволод Маукин и Анастасия Пушина, музыкант группы Blues Doctors, участник фестиваля Владимир Демьянов. IX Международный фестиваль EverJazz пройдет 18 июня на базе отдыха «Иволга».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам весеннего пожароопасного периода в Уральском федеральном округе. Об объемах уничтоженного пожарами леса, прогнозе на летний период, изменении размера штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах расскажет начальник Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.

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