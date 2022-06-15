15 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

15.06.2022, среда

В 09:00 в Екатеринбурге на площади перед Храмом на Крови открывается фестиваль цветочных композиций «Белый цветок – 2022», посвященный 150-летию со дня рождения императрицы Александры Федоровны. На площадке разместятся 9 авторских зеленых скульптур, посвященных семейным ценностям, 300-летию Екатеринбурга, мировому искусству и царской семье. В программе – экскурсия по конкурсным композициям, торжественное открытие с участием митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и главы города Алексея Орлова, объявление победителей в четырех основных номинациях конкурса и дополнительных номинациях от администрации города и митрополии, вручение Гран-при.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов VI регионального конкурса «Женский облик науки». О номинациях и особенностях проведения конкурса в этом году, интересных проектах участниц, критериях отбора победительниц, а также о развитии науки на Урале и возможном появлении льготной ипотеки для ученых расскажут начальник отдела по работе с молодыми учеными Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Павел Першин, председатель Свердловского отделения Российского союза молодых ученых, общественный представитель Агентства стратегических инициатив Ольга Ергунова, начальник отдела управления проектной деятельностью и цифрового развития образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Николай Вяткин, заместитель руководителя по молодежной политике Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Константин Чесноков, директор Института экономики УрО РАН, д.э.н. Юлия Лаврикова и участница конкурса, старший научный сотрудник Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН, к.х.н. Евгения Ильина.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению экстрим-фестиваля Земли и Неба в Свердловской области. О программе фестиваля, особенностях трассы для off road соревнований «Точка взлета», показательных выступлениях парашютистов, призовом фонде, а также о выставке внедорожников расскажут главный организатор фестиваля Михаил Коновалов, руководитель тюнинг-центра подготовки внедорожников 4x4VeZde Сергей Балакин, старший инструктор-парашютист Нижнетагильского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России Дмитрий Пометелин, заместитель председателя совета регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области Станислав Довгалюк и учредитель конкурса красоты «Королева Урала – 2022», организатор конкурса «Мисс Экстрим – 2022» Татьяна Кирякова. Экстрим-фестиваль Земли и Неба пройдет 18 июня в Невьянске на аэродроме «Быньги».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов XXIII Общенациональной литературной премии им. П.П. Бажова. О программе и особенностях Бажовского фестиваля, итогах работы XXIII Общенациональной литературной премии им. П. П. Бажова, номинациях и победителях конкурса расскажут заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, председатель Общественной палаты Донецкой народной республики, лауреат премии в номинации «Польза дела» Александр Кофман, писатель, драматург, публицист, продюсер, общественный деятель, председатель правления Интернационального союза писателей Александр Гриценко и писатель, председатель правления екатеринбургского отделения Союза писателей России, почетный член Интернационального союза писателей Борис Долинго.

В 13:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 16:00 состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области.

В 16:30 на открытой высотной площадке ЖК «Форум Сити» (ул. Радищева, 24) Уральский филармонический оркестр исполнит «Музыкальный момент» Франца Шуберта в преддверии старта музыкального фестиваля «Безумные дни». Мероприятие пройдет только для представителей СМИ. В составе оркестра сыграют 100 музыкантов. После выступления состоится пресс-подход. В нем примет участие заместитель руководителя​ департамента творческого планирования Свердловской филармонии Ангелина Кодолова, музыканты Уральского филармонического оркестра.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»