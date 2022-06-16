16 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

16.06.2022, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание общественной палаты города. Участники заседания обсудят итоги социально-экономического развития Екатеринбурга и исполнение бюджета за 2021 год. На заседание приглашен глава города Алексей Орлов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная новым направлениях международного сотрудничества для развития уральских бизнес-компаний. О выстраивании бизнес-связей между российскими компаниями и предприятиями стран Азии и Юго-Восточного региона, особенностях логистики и финансовых операций между странами, перспективных отраслях для экспортно-импортной деятельности Урала с Китаем, Индией и Пакистаном расскажут президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, генеральный директор ООО «Индо-урал» Мани Каушик, региональный представитель ООО «Хербион Интернейшнл Инк» в УрФО Бабар Малик.

В 12:00 во дворе Государственного центра современного искусства (г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 19а) стартует VII Фортепианный марафон. До полуночи в режиме нон-стоп будет звучать фортепианная музыка. Сыграют взрослые и дети, студенты и школьники, любители и профессионалы. В мероприятии также примут участие дети с ментальными нарушениями.

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