17 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

17.06.2022, пятница

В 09:00 на площадке ЖК «Нагорный» (Екатеринбург, ул. Татищева, 18) лучшие строители Уральского федерального округа примут участие в окружном этапе национального конкурса профмастерства «Строймастер» и поборются за денежные призы, а также право представлять Урал на всероссийских соревнованиях. В мероприятии примут участие министр строительства и развития и инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков и заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов. После торжественного открытия, в 9:15, состоится брифинг.

В 10:00 на стадионе «Локомотив» (Екатеринбург, ул. Расточная, 18) начнутся Всероссийские соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту «Мемориал Евгения Петровича Савкова». В соревнованиях примут участие команды из 10 регионов России и Уральского института ГПС МЧС России. В 16:00 будет проведено торжественное открытие соревнований, после чего начнутся финальные забеги в подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни. Состязания завершатся 20 июня.

В 10:30 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) пройдет пресс-показ выставки Фонда реалистического искусства Валерия Пустарнакова «Родное искусство». Выставка продемонстрирует российскую реалистическую живопись за 100 лет, экспозиция включает более 150 произведений.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная выдаче электронной цифровой подписи (ЭЦП) в налоговых органах. Об особенностях и этапах получения ЭЦП, о том, как подать заявление на получение подписи, расскажет начальник отдела информационной безопасности УФНС России по Свердловской области Максим Чиненов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации проекта детской филармонии «Летние филармонические лаборатории» в городах Свердловской области. О том, как привить и сохранить интерес к инструментальному исполнительству и народным танцам, где брать актуальный репертуар для детских хоровых коллективов, с какого возраста начинать развивать творческие способности ребенка, расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, музыкальный руководитель детского Московского театра юного актера, аранжировщик, автор музыкальных переложений и стихотворных текстов Алла Тарасова, российский хоровой дирижер, педагог, основатель и руководитель хора мальчиков Санкт-Петербурга Вадим Пчелкин и директор Свердловской государственной детской филармонии Людмила Скосырская.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная запланированным экспедициям уральских ученых. Об экспедициях на Южный Урал, в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Крым, палеонтологических исследованиях, биоразнообразии растительного мира Урала расскажут заведующий лабораторией биоразнообразия растительного мира и микобиоты Института экологии растений и животных УрО РАН, профессор РАН, д.б.н. Денис Весёлкин, заведующий лабораторией филогенетики и биохронологии Института экологии растений и животных УрО РАН д.б.н. Александр Бородин и старший научный сотрудник лабораторий палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ, к.б.н. Дмитрий Гимранов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»