20 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

20.06.2022, понедельник

В 12:00 на площадке у «Коляда-театра» (пр. Ленина, 97) состоится торжественное открытие фестиваля «Коляда-Plays». В 13:00 в театре запланирована пресс-конференция. Театральное событие пройдет с 20 по 30 июня на шести площадках.

В 12:00 в большом зале кинотеатра «Пассаж-Синема» (ул. Вайнера, 9, 5 этаж) состоится презентация нового логотипа к 300-летию Екатеринбурга. В мероприятии примет участие глава города Алексей Орлов.

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную новым подходам к лечению постковидного симптома и реабилитации. С какими дефектами здоровья сталкиваются жители Свердловской области, перенесшие ковид? Какую поддержку после Covid-19 оказывают медучреждения в Свердловской области? На эти и другие вопросы ответят: Игорь Лещенко, главный пульмонолог Свердловской области; Елена Пинчук, главный реабилитолог Свердловской области; Наталья Эсаулова, руководитель Центра респираторной реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, заведующая пульмонологическим отделением «Новой больницы»; Алексей Кривоногов, руководитель Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции, старший ординатор пульмонологического отделения «Новой больницы». Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 в Инновационном культурном центре (Первоуральск, ул. Ленина 18б, 6 этаж) состоится открытие единой коммуникационной площадки проекта «Инфопомощь». Мероприятие организовано в рамках приоритетного проекта Свердловской области «Социальный кластер». В нем примут участие представители администрации Первоуральска и ассоциации «Особые люди».

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XV Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays». О проведении и целях фестиваля, театральных работах, количестве поданных заявок и географии участников, составе жюри и отборе победителей расскажут директор и художественный руководитель «Коляда-театра», президент фестиваля Николай Коляда и директор Шадринского государственного драматического театра Дмитрий Беляев, представитель министерства культуры Свердловской области.

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