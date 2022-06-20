21 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

21.06.2022, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. Депутаты заслушают отчет главы города Алексея Орлова о работе в 2021 году.

В 10:00 в отеле Хаятт Ридженси (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8, 1 этаж, зал А) откроется бизнес-форум Eurasian It Week. В программе: в 15:35 доклад Дмитрия Ионина «О государственных мерах поддержки IT-отрасли»; в 15:55 выступление председателя СРО «Деловая Россия» Леонида Гункевича «О новых вызовах и возможностях для отечественных бизнес-компаний»; в 16:10 круглый стол «Деловой России» «Новые реальности IT-индустрии» с участием заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина и непосредственными участниками IT-рынка. Регистрация на форум и подробная программа на сайте.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную новым правилам регистрации сделок с недвижимостью. Срок оформления права на недвижимость сокращается до одного дня с 29 июня: какие еще изменения ждут свердловчан после вступления в силу закона об электронном взаимодействии Росреестра с МФЦ? Как будет усилена безопасность сделок? На эти и другие вопросы ответят: Юлия Иванова, заместитель руководителя управления Росреестра по Свердловской области; Анастасия Девятых, директор многофункционального центра Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню кинолога. Об особенностях работы кинологических служб Свердловской области, обучении, практике и трудоустройстве будущих кинологов, задачах, которые ежедневно выполняют служебные собаки, а также об испытаниях в системе РОРС расскажут заместитель начальника управления по социальной и воспитательной работе, преподаватель Уральского государственного аграрного университета, руководитель екатеринбургского спортивно-технического центра служебного собаководства ДОСААФ России Яна Сикорская и биолог, кинолог военно-охотничьего общества, эксперт РОРС по легавым собакам Наталья Иванина.

В 14:00 в Общественной палате Свердловской области (ул. Малышева, д. 101, ауд. 301) состоится подписание соглашений о сотрудничестве при проведении выборов в единый день голосования 11 сентября. В мероприятии примут участие председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В 22:00 в Екатеринбурге на площади Обороны пройдет акция «Огненные картины войны». Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» выложат из свечек силуэт танка СУ-100 – советской противотанковой самоходной артиллерийской установки периода Великой Отечественной войны. Спикеры: Дмитрий Жуков – руководитель регионального исполкома Свердловского РО «Единой России», депутат Заксобрания Свердловской области; Данил Тупица – руководитель Свердловского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».

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