22 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

22.06.2022, среда

В 11:00 в березовой аллее парка Свердловского государственного академического театра драмы (пл. Октябрьская, 2) состоится патриотическая акция «Во имя жизни». Участники мероприятия прикрепят к георгиевским лентам, привязанным к ветвям деревьев, 1418 колокольчиков (именно столько дней шла война). Старт мероприятию дадут заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, ветеран Великой Отечественной войны Николай Спиридонович Власов, внучка погибшего в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов защитника Отечества, кадет первого курса Екатеринбургского кадетского корпуса Валерия Кузнецова. В рамках акции также состоится торжественный спуск на воду венка и цветов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная укреплению международного духовно-религиозного сотрудничества между Уралом и Луганской Народной Республикой. О целях визита делегации из ЛНР в Екатеринбург, совместных инициативах, опыте межрелигиозного общения между представителями разных национальностей и религий расскажут начальник отделения организационно-аналитической работы, контроля и юридического обеспечения ГУ ЛНР «Луганская академия внутренних дел им. Э. А. Дидоренко», к.ф.н., член государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР Олег Помников, муфтий, руководитель централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Луганской Народной Республики», имам Луганской соборной мечети Эльдар Гамбаров, наместник Свято-Вознесенского мужского монастыря Луганской епархии архимандрит Иоанн (Сухин), руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин, председатель Центрального муфтията, муфтий Абдуль Куддус.

С 12:00 до 12:30 во всех приходах Екатеринбургской епархии будет совершаться погребальный колокольный звон (перебор) в ознаменование скорбной даты – начала Великой Отечественной войны.

В 14:00 на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге состоится официальная торжественно-траурная церемония возложения цветов к Вечному огню. Ожидается, что участие в мероприятии примет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В 19:00 на летней эстраде Свердловского музыкального училища имени П.И. Чайковского (ул. Первомайская, 22) состоится концерт мастеров искусств «Говорит Урал!» и музыкальная уличная прогулка с духовыми оркестрами. Концерт представляет собой творческую реконструкцию сборных концертов разных мастеров искусств, которые проходили во время Великой Отечественной войны в Свердловске. Еще одной темой концерта станет история культурной эвакуации. Финальной точкой прогулки духовых оркестров станет монумент воинам Уральского добровольческого танкового корпуса перед железнодорожным вокзалом. Там будет объявлена минута молчания, и два больших оркестра вместе исполнят памятную композицию военных лет.

В 19:00 в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» состоится специальный кинопоказ документально-художественной картины «Голоса Арктики», которую смогут посетить, в том числе, и люди с ограниченными возможностями здоровья. Для людей с нарушением слуха будет обеспечен перевод на русский жестовый язык, для незрячих и слабовидящих при помощи специальных гарнитур будет вестись прямое тифлокомментирование, фильм с комфортом посмотрят и люди на инвалидных колясках. После показа состоится обсуждение фильма с его создателями: генеральными продюсерами Юлией Липатовой и Полиной Аветиковой и режиссером Иваном Вдовиным.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»