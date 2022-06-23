23 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

23.06.2022, четверг

В 09:40 от резиденции губернатора Свердловской области стартует пресс-тур к усадьбе Аристовых (Невьянский район, Верх-Нейвинский, ул. Ленина, 57), посвящённый сопровождаемому проживанию инвалидов с ментальными нарушениями. В 11:00 представители СМИ посетят усадьбу, где ведётся реставрация, а затем мастерские, в которых работают люди с инвалидностью (Верх-Нейвинский, ул. Просвещения 51а). В 13:30 представители СМИ посетят Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов (Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57а), где оборудованы тренировочные квартиры.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В 13:15 от здания администрации Екатеринбурга отправится пресс-тур на стройплощадку трамвайной ветки в Академический район. Заместитель директора по строительству улично-дорожной сети МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» Евгений Бакиров расскажет о ходе реализации проекта.

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