24 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

24.06.2022, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня молодежи в Екатеринбурге. О программе праздничных мероприятий, интересах и активностях уральской молодежи, а также о планах молодежного правительства расскажут заместитель начальника департамента – начальник управления молодежной политики департамента социальной и молодежной политики администрации Екатеринбурга Юлия Касимова, директор ГАУ СО «Дом молодежи» Лейла Расулова и вице-председатель Молодежного правительства Свердловской области Антон Дощатов.

В 13:30 на Кировградском заводе твердых сплавов (Кировград, ул. Свердлова, 26а) министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин проведет совещание по развитию инструментальной отрасли: актуализирует задачи по кратному увеличению объемов выпуска инструмента и обсудит новые меры стимулирования процессов импортозамещения.

В 14:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» на площадке Уральского центра развития дизайна (Екатеринбург, ул. Горького 4а, 2 этаж, зал 226) проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную музыкальному фестивалю «Уральская ночь музыки». Ural Music Night объединит сто музыкальных сцен: музыканты и их поклонники из каких городов едут в Екатеринбург? Как будет организованы концерты в условиях снятых ковидных ограничений? На эти и другие вопросы ответят: Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области; Евгений Горенбург, председатель АНО «Ассоциация музыкантов Урала», директор фестиваля Ural Music Night; Илья Марков, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга; Эльвира Архангельская, директор Уральской специальной музыкальной школы (колледжа); Максим Свобода, основатель группы «СвобоDА»; Сергей Куликов, участник группы «Лауд»; Виталий Александров, участник группы «Лауд»; Рамиль Абдеев, участник группы «Лауд»; Никита Новиков, дирижер Kickin' Jass Orchestra. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 на площадке «Екатеринбург-Экспо» (Екатеринбург, бульвар Экспо, 2) состоится открытие третьего окружного хакатона в рамках проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». В торжественной церемонии открытия примут участие исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Свердловской области Роман Маточкин, первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

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