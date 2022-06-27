27 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

27.06.2022, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню рыболовства. О полномочиях территориальных органов Росрыболовства, основных направлениях деятельности, итогах работы ведомства за 2021 год и первое полугодие 2022 года, статистике административных правонарушений и уголовных преступлений в сфере сохранения водных биоресурсов, планах по открытию новых рыбохозяйственных предприятий в регионе расскажет начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Рустам Зинуров.

В 14:00 в «Точке кипения» (ул. Ельцина, 3, 5 этаж) в рамках регионального этапа форума «Сильные идеи для нового времени» состоится финальное мероприятие в формате Клуба стратегических инициатив с участием заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина. Будут представлены девять идей финалистов, прошедших отборочные туры, а также три проекта, отобранные исполнительными органами государственной власти региона в рамках региональной квоты АСИ в топ-1000. По каждому проекту планируется выступление экспертов и возможных партнеров, готовых оказать помощь и поддержку в реализации идеи. Регистрация СМИ по ссылке.

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