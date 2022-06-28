28 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

28.06.2022, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 6 этаж) состоится очередное пленарное заседание, на котором с отчетом о проделанной за год работе перед депутатами выступит губернатор Евгений Куйвашев.

В 10:00 в Екатеринбурге начнется пресс-туре в инженерно-технологический отдел компании «Ника-ПетроТэк» (ул. Софьи Ковалевской, 18, вход между институтами промышленной экологии и физики металлов УрО РАН). Журналистам покажут, как создают удобрения в пробирке и первую промышленную партию новых органоминеральных удобрений. Пресс-тур продолжится в ботаническом саду УрФУ, где две недели назад студенты высадили первые опытные образцы. О новых удобрениях расскажут руководитель пресс-службы «Ника-ПетроТэк» Даниил Пивоваров и начальник инженерно-технологического отдела «Ника-ПетроТэк» Сергей Яковлев. Как реагируют растения и есть ли результат, расскажет доцент департамента наук о Земле и космосе УрФУ Анна Бетехтина. Также во время пресс-тура запланирована посадка второй партии образцов – амарантов.

В 10:30 состоится пресс-тур, посвященный подготовке лошадей к скачкам в рамках празднования Сабантуя. Представители СМИ вместе со специалистами осмотрят площадку конно-спортивного клуба «Белая лошадь» (село Кадниково, ул. Карла Маркса, 1). Эксперты расскажут об особенностях организации скачек, специальном покрытии трассы и предполагаемых участниках. В 13:30 в конном клубе (посёлок Березит, ул. Покосная, 50) состоится тренировка лошадей и пони.

В 11:30 на площадке «Сима-Ленд» (Екатеринбург, ул. Черняховского 86/8) стартует Corpspace-2022. Проект направлен на установление эффективного взаимодействия крупного бизнеса с представителями стартапов. На площадке соберутся 150 представителей малого бизнеса, которые могут стать поставщиками «Сима-Ленд». В 12:15 запланирована экскурсия. В 12:30 – пресс-подход заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, генерального директора «Сима-Ленд» Константина Обоскалова, директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»