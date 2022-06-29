29 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

29.06.2022, среда

В 10:00 в Уральском федеральном университете (ул. Мира, 19) начнет работу III Объединенный евразийский конгресс «Тим-сообщество – 2022. Люди. Технологии. Стратегия. Екатеринбург». Его организуют Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) и УрФУ при поддержке Минстроя России и Общественного совета при Минстрое России. На конгрессе обсудят подготовку кадров для госсектора и рыночного сегмента, а также технологии импортозамещения и замены западного ПО на отечественное. Все основные разработчики отечественного ПО соберутся в Екатеринбурге для прямого контакта и диалога с потенциальными заказчиками. С 10:00 до 13:00 пройдет пленарное заседание. В 13:10 состоится пресс-подход его участников. На пленарном заседании с докладами выступят: Константин Михайлик, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ; Сергей Музыченко, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ; Светлана Кузьменко, ответственный секретарь Общественного совета при Минстрое России, помощник министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ; Николай Парфентьев, директор департамента цифрового развития Минстроя России; Мария Синичич, директор департамента комплексного развития территорий Минстроя России; Алексей Орлов, глава Екатеринбурга; Михаил Волков, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; Игорь Манылов, начальник Главгосэкспертизы России; Михаил Викторов, президент НОТИМ.

В 10:00 на площадке гимназии № 2 (пер. Пестеревский, 3) состоится брифинг, посвященный началу записи детей в «строительный класс». Перед журналистами выступят директор гимназии Светлана Расторгуева, а также директор архитектурно-строительного центра Института строительства и архитектуры УрФУ Александр Ямов. Спикеры расскажут о сроках проведения набора, формировании учебной программы, планах по дальнейшему развитию проекта.

В 10:00 в селе Курганово – на границе «Европа – Азия» соберутся участники выездного заседания общественной комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью, где их встретит Хозяйка Медной горы. Затем группа отправится к памятнику жителям села, погибшим во время Великой Отечественной войны. В 11:20 в администрации Полевского (ул. Свердлова, 19) состоится открытие заседания, в рамках которого министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина расскажет о мероприятиях, посвященных Году культурного наследия народов России в 2022 году.

В 10:30 ИД «Коммерсантъ-Урал» проведет онлайн-конференцию «Ритейл: развитие в эпоху постоянных перемен». Представители Свердловской власти, крупнейшие ретейлеры и другие представители бизнеса расскажут, как складывается работа в эпоху санкций. Участники конференции планируют обсудить проблемы логистических связей и цепочек, как бизнес справляется с импортозамещением и находит новых партнеров. А также ответят на вопрос, как торговые компании адаптируются к изменившимся условиям и как это отразится на конечных ценах для потребителей. Регистрация по ссылке. Спикеры: Артём Бахтерев, министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области; Дмитрий Ноженко, заместитель главы Екатеринбурга; Светлана Терехова, заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Свердловской области; Роман Речкин, старший партнер юридической фирмы Intellect; Сергей Олейников, директор Уральского округа розничной сети «Магнит»; Валерий Денисов, управляющий АО «СиАйТи Терминал».

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную изменениям в сфере госзакупок. УФАС России по Свердловской области отмечает снижение числа недобросовестных поставщиков в сфере госзакупок: как введенные правительством РФ антикризисные меры позволят сократить риски для участников закупок в условиях санкций? Как послабления в законодательстве повлияют на контроль сферы госзакупок? На эти и другие вопросы ответит Ольга Кукарцева, заместитель руководителя управления – начальник отдела контроля закупок Свердловского УФАС России. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению музыкального фестиваля «Безумные дни» в Екатеринбурге. О новинках и программе фестиваля, составе участников и перспективах реализации этого проекта в Свердловской области расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, начальник управления культуры администрации города Илья Марков, первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов, управляющий партнер, генеральный директор сети мини-маркетов «Жизньмарт» Евгения Грамотеева. На пресс-конференции организаторы создадут коктейль «Безумный день».

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