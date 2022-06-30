30 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

30.06.2022, четверг

В 09:30 у центра «Мой бизнес» (ул. Восточная, 7Д) с пресс-подхода директора СОФПП Валерия Пиличева начнется пресс-тур на импортозамещающее производство кресел для спецтехники «Севада». В 09:45 – трансфер на предприятие (Берёзовский, ул. Чапаева 39/22 лит 2А, въезд со стороны п. Калиновский).

В 10:30 в пос. Черноисточинск (ул. 2-я Советская, 4а, возле магазина «Монетка») начнется пресс-тур на Черноисточинское водохранилище для знакомства с началом активной фазы работ по экологической реабилитации водного объекта – выемкой донных отложений. Представителям средств массовой информации покажут работу земснаряда, расскажут о технологии сбора донных отложений и их транспортировки по пульпопроводу, состоится осмотр площадки для сбора донных отложений. Автобус для журналистов отправится в 08:30 от резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23).

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная безопасности дорожного движения в Свердловской области и празднованию Дня работников ГИБДД МВД РФ. Об основных результатах работы Госавтоинспекции Свердловской области в первом полугодии 2022 года, общей статистике правонарушений и аварийности, в том числе с участием детей, мероприятиях, реализованных ведомством в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», расскажет заместитель начальника ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, подполковник Денис Колясников.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная новому механизму информирования о налоговой задолженности. О новой системе информирования налогоплательщика о задолженности по электронной почте или с помощью СМС, способах погашения долга и возможностях подачи заявления на предоставление такой услуги расскажет начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Свердловской области Артем Балюра.

В 12:30 в «Точке кипения – Екатеринбург» (ул. Б. Ельцина, 3, 5 этаж) предприниматели Свердловской области обсудят с заместителем губернатора региона Дмитрием Иониным и заместителем генерального директора корпорации МСП Натальей Коротченковой актуальные меры поддержки бизнеса: перспективные рынки сбыта продукции, полезные сервисы и обучающие программы, финансовые инструменты поддержки предпринимателей.

В 15:00 состоится онлайн-брифинг заместителя губернатора Свердловской области Василия Козлова по итогам заседания штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во «ВКонтакте».

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению федеральной премии «Молодой промышленник года» в Екатеринбурге в 2022 году. О работе и задачах Клуба молодых промышленников, особенностях проведения федеральной премии, развитии отечественной робототехники, импортозамещении в электроэнергетике, а также о поддержке промышленных стартапов расскажут заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, председатель правления Клуба молодых промышленников Антон Ковалев, руководитель проектного центра Клуба молодых промышленников Иван Юрин, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, директор ООО «Челябинский завод электрооборудования» Алексей Камынин, представитель Министерства промышленности и науки Свердловской области.

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