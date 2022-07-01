1 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

01.07.2022, пятница

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная импортозамещению в циклической экономике в Свердловской области. О результатах внедрения принципов экономики замкнутого цикла в Свердловской области, возможностях импортозамещения, мерах государственной поддержки экологизации производств в регионе расскажут министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и президент АНО «Уралроспромэко», член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Юлия Корнеева.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная деловой программе международной промышленной выставки «Иннопром». О подготовке к «Иннопрому-2022», значении выставки для развития промышленности региона, деловой программе, а также о наиболее перспективных отраслях для партнерства между Свердловской областью и Республикой Казахстан расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский, первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную открытию международного фестиваля уличного искусства Stenograffia. Международный фестиваль Stenograffia стартует в Екатеринбурге: какие новые тренды уличного искусства привнесут в город российские и зарубежные художники? Как изменится городской маршрут Street art line? Каков замысел первого в истории фестиваля Stenograffia спектакля про уличное искусство? На эти и другие вопросы ответят: Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области; Галина Токарева, начальник департамента общественных связей администрации Екатеринбурга; Тимофей Жуков, депутат городской думы, член совета неравнодушных горожан; Анна Клец, руководитель фестиваля Stenograffia, продюсер проектов в сфере искусства и социальных коммуникаций; Анастасия Маркитан, руководитель коммуникационных проектов «Яндекс.Карт»; Андрей Люблинский, художник и дизайнер, куратор профиля «Коммуникационный дизайн» в Школе дизайна в НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург); Светлана Растебина, художница, создатель и идейный вдохновитель студии мозаики Rastebina. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса». В 13:00 начнется пресс-тур по площадкам.

В 11:00 в конференц-зале Дома правительства Свердловской области состоится семинар-совещание. Тема – участие СМИ и полиграфических организаций Свердловской области в избирательных кампаниях в единый день голосования 11 сентября 2022 года. В числе спикеров – руководство и представители Избирательной комиссии Свердловской области, управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению первых итогов летнего туристического сезона 2022 года в России. О первых итогах сезона, наиболее востребованных и новых туристических направлениях за рубежом и внутри страны, а также об изменении российского законодательства в сфере туризма расскажут директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, руководитель кластера Урал и Сибирь и обособленного подразделения в Екатеринбурге, туроператор Fun&Sun Оксана Чувакова, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

В 12:00 в Екатеринбурге в парке Маяковского начнется профилактическое мероприятие, приуроченное к старту информационно-коммуникационной кампании «Диспансеризация – пусть к здоровью», с запуском брендированного трамвая. Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов расскажет о ходе и особенностях проведения диспансеризации и углубленной диспансеризации на территории Свердловской области, а также об особенностях информационной кампании. Главный инженер ЕМУП «Гортранс» Михаил Щипанов осветит детали движения забрендированного общественного транспорта. Также у центрального входа в парк пройдет выездное медицинское обследование жителей в трех мобильных комплексах, где желающие смогут пройти флюорографию, маммографию и в первый этап диспансеризации: измерить внутриглазное давление, функцию внешнего дыхания, пройти ЭКГ и сделать анализ крови, а женщины смогут пройти обследование на онкоцитологию. Мобильные комплексы будут работать до 18 часов.

С 12:00 до 13:20 (ориентировочно) в галерее «Синара Арт» пройдет пресс-тур, приуроченный к открытию двух выставок в рамках культурной программы «Иннопрома». Экскурсию по выставке «Ненадежный рассказчик» проведут Владимир Селезнев и куратор Дмитрий Белкин (Москва). С экспозицией «Не время для полетов» Ольги Коноровой (Москва) журналистов познакомит куратор выставки, арт-директор галереи, Юлия Борзенкова. Открытие выставок состоится 2 июля, в субботу, в 11:00 в зале временных экспозиций.

В 12:30 в день своего 30-летия Государственный архив административных органов Свердловской области (пр. Ленина, 34) презентует сборник архивных документов «Эх!!! А жить хочется!!!», который содержит документальные свидетельства об участии жителей Свердловской области в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на фронте и в тылу.

В 13:00 в Саду Вайнера в Екатеринбурге состоится торжественное открытие фестиваля «Безумные дни». В церемонии примут участие: министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина; заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева. В программе открытия – авторский микс музыки «первых романтиков» – Листа, Мендельсона, Шопена и Шумана в исполнении DJWide, и выступление Shepherd trio – одного из самых редких в мире инструментальных составов и единственных в России исполнителей музыки XVIII века для гобоев и английского рожка.

В 13:30 Екатеринбургская теплосетевая компания проведет пресс-тур по реконструкции тепломагистрали М 37 по ул. Сулимова (район ТЦ «Парк-Хаус»). Спикеры: Александр Дорохов, заместитель главного инженера по эксплуатации АО «Екатеринбургская теплосетевая компания». Дмитрий Адаричев, представитель подрядной организации.

В 19:00 в парке Маяковского начнется пре-пресс-пати, посвященная открытию кинотеатра под открытым небом. В 19:45 для зрителей пройдет киноквиз, в 20:30 начнется показ фильма «Питер ФМ».

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