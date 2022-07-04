4 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

04.07.2022, понедельник

В 10:00 в конгресс-центре «Екатеринбург-Экспо» открывается международная промышленная выставка «Иннопром-2022». С деловой программой можно ознакомиться по ссылке.

В 10:30 в Историческом сквере состоится брифинг председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой и представителя подрядной организации, которая начинает работы по ремонту сквера (сбор у Водонапорной башни). Спикеры расскажут о задачах, которые стоят перед подрядчиком, предстоящих работах, сроках их выполнения и ответят на вопросы журналистов.

В 11:00 на площадке «Граница Европа-Азия» (17-й километр Ново-Московского тракта) пройдет церемония открытия композиции «Монгольский камень в саду камней». В мероприятии примут участие вице-министр горнорудной и тяжелой промышленности Монголии Отгоншар Батнайрамдал, который прибудет в Свердловскую область во главе делегации для посещения XII Международной промышленной выставки «Иннопром», а также представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов, почетный консул Монголии в Екатеринбурге Владимир Воротников.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»