5 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

05.07.2022, вторник

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» продолжит работу выставка «Иннопром-2022».

В 14:00 в Общественной палате Свердловской области (ул. Малышева, 101) состоится подписание соглашений о сотрудничестве при проведении выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года. В мероприятии примут участие председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, председатель Молодежной избирательной комиссии Свердловской области Илья Абдулаев, президент региональной общественной организации «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области» Ирина Левина, председатель Общественной палаты Артемовского городского округа Раиса Калугина.

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