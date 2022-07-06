6 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

06.07.2022, среда

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» продолжит работу выставка «Иннопром-2022».

В 11:00 в Екатеринбурге в БЦ «Манхэттен» (ул. Мамина-Сибиряка, 101) состоится открытие штаба Захара Прилепина, ключевыми направлениями работы штаба станут расследования по различным проблемам Свердловской области, в том числе и коррупционного характера, а также корректировка региональной культурной политики и поддержка СВО. В церемонии открытия примут участие: сенатор, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Безденежных, руководитель аппарата палаты депутатов партии СРЗП Игорь Манохин, а также член центрального совета партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Михеев (дистанционно). В ходе открытия будут представлены руководители Штаба ЗП в Свердловской области, а также первые запускаемые расследования и проекты.

В 14:00 на площадке Уральского института управления РАНХиГС в Екатеринбурге (ул. 8 Марта, 66, 3-й этаж) состоится открытие XIII Международного форума «Труд в XXI веке. Инновации в профсоюзах-2022». В нём примут участие около 200 делегатов со всей страны. Темой форума, который продлится два дня, станет будущее трудовых отношений в России после введения западных санкций и массового ухода зарубежных компаний с отечественного рынка. Об этом расскажут известный экономист-кибернетик, профессор МГУ Елена Ведута и один из ведущих российских политологов, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Модератором встречи станет председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских. В 15:45 начнется круглый стол, посвященный проблемам социального партнерства между профсоюзами и работодателями из-за массовых сокращений и вынужденного простоя на предприятиях. В нем примут участие председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов, председатель Федерации профсоюзов Курганской области Вячеслав Савин, председатель Архангельской областной организации Рослеспрофсоюза Алексей Костин и директор научно-мониторингового центра «Трудовые конфликты» Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Довганенко. Спикеры обсудят пути выхода из сложившейся ситуации и дальнейшие шаги государства в области трудовых прав.

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