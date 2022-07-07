7 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

07.07.2022, четверг

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начнется заключительный день работы выставки «Иннопром-2022».

В 14:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 301)состоятся общественные слушания «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в летний период». В рамках мероприятия планируется обсудить статистику и причины аварийности с участием детей в Екатеринбурге и Свердловской области, вопросы профилактики такой аварийности, проблемы регулирования использования средств индивидуальной мобильности, обустройство велодорожек в Екатеринбурге и Свердловской области.

В 14:00 в Екатеринбурге (ул. Сулимова, 50, ТЦ «Парк-Хаус») проведут профилактическое мероприятие, посвященное празднованию 95-летия Государственному пожарному надзору. В рамках мероприятия будет организованна демонстрация пожарно-спасательной техники и оборудования, боевой одежды пожарного, а также будут проведены конкурсы на противопожарную тематику.

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