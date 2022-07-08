8 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

08.07.2022, пятница

В 09:15 от здания администрации Екатеринбурга отправится пресс-тур на строящийся участок улицы Рощинской. В мероприятии примут участие представители комитета благоустройства администрации города, представители заказчика и подрядчика, администрации Чкаловского района, мастерской Генплана и жители микрорайона, на протяжении нескольких лет писавшие письма в органы власти с просьбой отремонтировать дорогу, которая фактически была строительным проездом.

В 10:00 на Вознесенской площади в Екатеринбурге состоится торжественное вручение дипломов о высшем образовании выпускникам Уральского государственного аграрного университета. Планируется, что участие в мероприятии примут первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

В 11:00 в Богдановиче (ул. Декабристов, 2) состоится торжественное открытие 16-го диализного центра компании ООО «Уральский медицинский центр». В мероприятии примут участие и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и другие.

В 12:00 начнется пресс-тур на участок подъезда к ж/д станции Кольцово, где впервые в Свердловской области укладывается высокотехнологичный асфальтобетон в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ход работ проинспектирует начальник управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов. В 11:00 автобус для журналистов отправится от Управления автомобильных дорог Свердловской области (Екатеринбург, ул. Луначарского 203).

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню семьи, любви и верности в 2022 году. О количестве многодетных семей в Свердловской области, статистике браков и разводов за прошедшие полгода, демографической ситуации в регионе расскажет заместитель начальника Управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с аллергией в 2022 году. О количестве пациентов, обращающихся к врачам-аллергологам, аллергических реакциях после перенесенной коронавирусной инфекции, передовых методах диагностики и лечения аллергии расскажут заведующая городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии центральной городской клинической больницы № 6, врач-пульмонолог, врач-аллерголог-иммунолог, к.м.н. Анна Петухова, врач-аллерголог-иммунолог больницы № 6 Валерия Подгайная, врач-пульмонолог больницы № 6 Надежда Карсакова.

В 13:00 в Свердловской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78) состоится семейный праздник «Дружим с книгой всей семьей!». В программе: выставка книг адаптивных форматов «Сказки о любви и верности», интерактивные игры, литературная викторина, встреча с лауреатом фестиваля творчества «Осеннее очарование» Анатолием Фоминых. На празднике состоится открытие передвижной тактильной выставки центра традиционной народной культуры Среднего Урала «Встали куклы в хоровод». Выставка знакомит с русской текстильной куклой – от традиционных народных, до современных авторских. У каждого экспоната есть своя история.

В 14:00 во Дворце культуры железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102, круглый зал) состоится чествование семейных пар, проживших вместе более 25 лет. Восьми парам будут вручены медали «За любовь и верность». Участие в мероприятии примут первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Крепкая семья».

В 14:00 в Инновационном культурном центре (Первоуральск, ул. Ленина, 18Б) состоится открытие первого межрегионального фестиваля рабочей молодежи «Стихия металла». В нем примут участие молодые специалисты, работающие на промышленных предприятиях Первоуральска, Екатеринбурга, Челябинска, Полевского, Ревды, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского, Верхней Пышмы и других городов Свердловской области. В рамках двухдневного фестиваля пройдут командные соревнования, сплавы по Чусовой, исследовательский квест, ярмарка уральских мастеров, фотоконкурс.

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