11 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

11.07.2022, понедельник

В 12:00 в Музее космонавтики и ракетно-космической техники НПО автоматики (Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145) стартуют бесплатные экскурсии и научно-популярные лекции для семей, прибывших в Свердловскую область с Донбасса. В 12:00 также состоится пресс-подход: о поддержке семей расскажут заместитель министра социальной политики Свердловской области Алесей Сабитов и генеральный директор АО «НПО автоматики» Андрей Мисюра. Главным событием каждой экскурсии станет интерактивный пуск ракеты-носителя в 3D-формате. Акция организована совместно с министерством социальной политики Свердловской области.

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