12 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

12.07.2022, вторник

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации Русского экологического фонда, учрежденного в Свердловской области. О значимости и целях создания Русского экологического фонда, совместной работе по улучшению экологической обстановки, восстановлению нарушенных экосистем и формированию экологической культуры расскажут министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Серебренников, директор Русского экологического фонда Ольга Глацких, директор ООО «Нео Консалтинг Групп» Даниил Неофитиди, заместитель начальника учреждения – начальник Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Виталий Баранов, директор Института экологии растений и животных УрО РАН Михаил Головатин. В рамках пресс-конференции состоится подписание соглашения по сохранению водных экосистем при участии Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Русского экологического фонда, Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод», Уральского отделения Российской академии наук, Уральского филиала ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии». Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Пресс-конференция будет транслироваться на странице пресс-центра ТАСС-Урал во «ВКонтакте».

В 11:00 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет в торговом центре Veer Mall (проспект Космонавтов, 108д) start-up площадку «ИМЕНА» для начинающих местных производителей в сфере дизайна и моды из числа малого бизнеса и самозанятых. На мероприятии состоится подписание трехстороннего Соглашения о сотрудничестве между администрацией Екатеринбурга, Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и ТРЦ «Веер Молл».

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная профилактике детского травматизма в летний период. О травмировании детей в летний период, в том числе статистике выпадений из окон и зафиксированных случаях ДТП, а также о мерах профилактики детского травматизма расскажут заместитель начальника отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области, главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова, начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Свердловской области Оксана Воробей. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Пресс-конференция будет транслироваться на странице пресс-центра ТАСС-Урал во «ВКонтакте».

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