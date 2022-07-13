13 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

13.07.2022, среда

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная участию сборной Уральского федерального округа в Международных спортивных играх «Дети Азии-2022» во Владивостоке. О составе сборной Уральского федерального округа, видах спорта, в которых будут состязаться уральские спортсмены, а также о подготовке и поддержке участников соревнований расскажут министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, директор Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области Юрий Леонов, вице-президент Федерации плавания Свердловской области Сергей Куликов, заместитель директора дирекции VII Международных спортивных игр «Дети Азии» Михаил Сивцев. VII Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа 2022 года по поручению президента России Владимира Путина. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Пресс-конференция будет транслироваться на странице Пресс-центра ТАСС-Урал во «ВКонтакте».

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная профилактике обмороков в жаркий период и оказанию помощи при тепловых ударах. Спикеры: заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы», врач-кардиолог, к.м.н. Елена Гричук, заведующая первым неврологическим отделением «Новой больницы», врач-невролог, к.м.н. Марина Топоркова и руководитель Центра хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции «Новой больницы», сердечно-сосудистый хирург, к.м.н. Сергей Молодых.

В 14:50 в Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду сотрудники МЧС России совместно с представителями органов местного самоуправления проведут профилактический рейд – отдыхающим разъяснят правила безопасного поведения на водоёмах в летний период, предостерегут от купания в не предназначенных для этого местах.

В 16:00 в здании облправительства (10 этаж) пройдет заседание Избирательной комиссии Свердловской области.

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