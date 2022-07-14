14 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

14.07.2022, четверг

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная основным итогам работы делегации Республики Узбекистан на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге в 2022 году. О двустороннем сотрудничестве между Узбекистаном и Россией, количестве подписанных соглашений, представленном стенде и выставочной программе, а также о совместных планах Республики Узбекистан и Свердловской области расскажут генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов и заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Пресс-конференция будет транслироваться на странице пресс-центра ТАСС-Урал во «ВКонтакте».

В 12:00 в Екатеринбурге в Доме журналиста (ул. Клары Цеткин, 1) состоится открытие модельного избирательного участка. Учебный класс Дома журналиста на время избирательной кампании переоборудован в модельное помещение для голосования. Модельный участок откроют председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин и председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

В 14:00 в Екатеринбурге активисты мониторинговой группы «Единой России» «Народный контроль» совместно с представителями Администрации города Екатеринбурга и заинтересованными ведомствами проведут мониторинг детских аттракционов и надувных батутов. Спикеры: Дмитрий Чукреев – руководитель мониторинговой группы «Единой России» «Народный контроль».

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