15 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

15.07.2022, пятница

В 11:00 в Екатеринбурге в зале 316 администрации города Екатеринбурга (переулок Банковский, 1) начнется первый аукцион по комплексному развитию территории. На аукцион будут выставлены три ранее утвержденных участка, жители которых согласились стать участниками программы. Победитель аукциона получит право стать застройщиком территорий.

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