18 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

18.07.2022, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная кампании по капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской области за первое полугодие 2022 года. Спикеры пресс-конференции: министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов; генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов. Спикеры расскажут об итогах выполнения плановых показателей за шесть месяцев 2022 года, результатах претензионно-исковой работы, задолженности свердловчан по взносам за капитальный ремонт. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Трансляция будет доступна на странице пресс-центра ТАСС-Урал во «ВКонтакте».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов Единого государственного экзамена в Свердловской области в 2022 году. Спикер пресс-конференции начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова. Спикер расскажет об основных итогах сдачи Единого государственного экзамена в 2022 году в Свердловской области, приоритетах уральских выпускников в выборе школьных дисциплин для итоговой аттестации. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Трансляция будет доступна на странице пресс-центра ТАСС-Урал во «ВКонтакте».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная первому Всероссийскому дню чтения вслух. Спикеры пресс-конференции: заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко; президент Фонда «Живая классика» Марина Смирнова; директор Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» Инна Денюш; заместитель директора по социокультурной деятельности Свердловской областной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Елена Гармс; заведующая кафедрой детской литературы Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. Д.Н. Мамина-Сибиряка Римма Садыкова. Спикеры расскажут о программе проведения Дня чтения вслух на площадках Екатеринбурга, приглашенных гостях и первом этапе прослушивания кандидатов театрального института имени Бориса Щукина, а также о том, как стать участником акции. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Трансляция будет доступна на странице пресс-центра ТАСС-Урал во «ВКонтакте».

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