19 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

19.07.2022, вторник

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре «ТАСС –Урал» начнется пресс-конференция, посвященная расширению программы выпуска Единой социальной карты в Свердловской области. В мероприятии принимает участие заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков, а также заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов, начальник управления платежных систем и расчетов Уральского главного управления Банка России Светлана Азанова, директор Свердловского филиала АО «Россельхозбанка» Татьяна Шилова и оператор проекта ЕСК, генеральный директор ООО «Сапфир-Эксперт» Павел Ведерников.

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре Интерфакс состоится пресс-конференция заместителя начальника департамента архитектуры, градостроительства и развития земельных отношений горадминистрации Григория Сурганова, посвященная реализации программы комплексного развития территории (КРТ) в Екатеринбурге. Спикер даст оценку итогам первого аукциона по территориям КРТ и расскажет о дальнейших действиях по реализации программы.

В 14:00 от здания Администрации города Екатеринбурга отправится пресс-тур по объектам дорожного ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В сопровождении заместителя председателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Виктора Юровицкого и представителей подрядных организаций журналисты посетят пять ремонтируемых участков дорог и оценят ход и качество выполнения работ.

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