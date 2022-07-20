20 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

20.07.2022, среда

В 09:00 в Екатеринбурге от здания администрации города (Ленина 24 а) отправится пресс-тур, посвященный благоустройству дворов Екатеринбурга и подготовке города к зиме. Участники тура вместе с заместителем главы Екатеринбурга Владимиром Гейко побывают в трех городских дворах, где ведется реконструкция в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также оценят ход работ по техническому перевооружению участка тепломагистрали в районе улиц Чайковского и Циолковского.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Уральского таможенного управления за первое полугодие 2022 года. Об основных итогах деятельности Уральского таможенного управления, работе Уральской электронной таможни за первое полугодие 2022 года, мероприятиях по противодействию контрабанде, контрафакту и незаконному выводу валюты за рубеж, изменении товарной структуры экспорта и импорта в УрФО расскажет начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная мерам социальной поддержки детей с инвалидностью в Свердловской области. О пилотном проекте Минтруда РФ по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и создании центра реабилитации детей-инвалидов в Свердловской области расскажут министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, управляющая Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елена Альшиц и заместитель руководителя по экспертной работе Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области» Надежда Смушкина.

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню шахмат. О мерах поддержки шахматного спорта, перспективах развития Федерации шахмат Свердловской области, общероссийском проекте «Шахматы в школах» расскажут исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области, директор Уральской шахматной академии Альберт Степанян, старший тренер сборной команды Свердловской области по шахматам Андрей Шариязданов и директор Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» Инна Денюш. Международный день шахмат отмечается с 1966 года. Инициатива создания этого праздника принадлежит Международной шахматной Федерации (ФИДЕ).

В 16:00 в Екатеринбурге в здании облправительства состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области.

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