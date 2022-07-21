21 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

21.07.2022, четверг

В 11:00 в Екатеринбурге пресс-центр информационного агентства Интерфакс проводит пресс-конференцию Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх. На пресс-конференции обсудят следующие темы: какие основные вопросы беспокоят свердловских предпринимателей в 2022 году, какие барьеры сегодня мешают эффективной работе предприятий, адаптировался ли бизнес к новым экономическим реалиям, какую поддержку оказал аппарат Уполномоченного свердловским бизнесменам и др.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению Кубка губернатора Свердловской области по конкуру и фестиваля «Летофест». О развитии конкура в регионе, участниках Кубка, программе фестиваля «Летофест», а также об особенностях проведения Кубка Урала по Кюдо расскажут заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, председатель Свердловского областного отделения общероссийского общества «Россия Япония» Вадим Занин и президент Региональной общественной организации «Свердловская областная федерация конного спорта» Олег Гусев.

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля «Лето на Заводе» в Сысерти и масштабированию одноименного проекта. О запуске фестиваля «Лето на Заводе» и особенностях его проведения в этом году, влиянии проекта на повышение инвестиционной и туристической привлекательности Сысерти, а также о поддержке Фонда президентских грантов расскажут глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, руководитель проекта «Лето на Заводе», директор «Агентства развития территорий 1732» Ян Кожан, креативный директор проекта, руководитель фестиваля «Лето на Заводе» Илья Орлов-Бунин и пресс-секретарь Фонда президентских грантов Наталья Галанина.

В 14:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная выступлению уральских спортсменов на ралли-марафоне «Шелковый путь» в 2022 году. О подготовке к соревнованиям, сложностях, возникших в ходе гонки, общих впечатлениях от организации мероприятия и уровне подготовки спортсменов расскажут пилот «Гоночной команды Сергея Карякина», мастер спорта России международного класса Сергей Карякин и штурман «Гоночной команды Сергея Карякина», мастер спорта России Антон Власюк.

В 14:00 в Екатеринбурге в пресс-центре Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина (ул. Ленина, 51, каб. 248) состоится круглый стол, посвященный актуальным вопросам общественного наблюдения. В мероприятии примут участие члены Общественной палаты Свердловской области и эксперты Центра общественного наблюдения Свердловской области.

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