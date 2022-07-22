22 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

22.07.2022, пятница

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации композиции «Райский фонтан или Последний оазис» в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге. Об идее, дизайне и процессе создания композиции, культурном взаимодействии России и Японии, важности подобных выставок для региона, а также о развитии камнерезного искусства в России расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, член совета правления Свердловского регионального отделения Союза Дизайнеров России Алексей Быков, директор музея камнерезного и ювелирного искусства Юлия Ильина и директор Ювелирного Дома «Моисейкин» Виктор Моисейкин.

В 15:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению авиационного фестиваля «Небо вместо моря». О развитии авиационного и парашютного спорта в регионе, программе фестиваля, а также об участии выдающихся летчиков и их показательных выступлениях расскажут автор проекта «Небо вместо моря» Вероника Пиджакова, глава пилотажной группы «Первушино», президент Федерации авиации общего назначения России Сергей Минигулов и генерал-майор авиации, летчик-снайпер, руководитель екатеринбургского авиационного спортивного клуба и аэродрома ДОСААФ Логиново Александр Ковалев.

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